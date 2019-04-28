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Samsun'da çocuk istismarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:24 | Son Güncelleme

SAMSUN Otomobil Severler Dayanışma Kulübü (SAMOSD) üyeleri, yaptıkları açıklama ile çocuk istismarına tepki gösterdi, istismar suçuna en caydırıcı cezaların verilmesini istedi.

Samsun'da çocuk istismarına tepki

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Otomobil Severler Dayanışma Kulübü (SAMOSD) üyeleri, yaptıkları açıklama ile çocuk istismarına tepki gösterdi, istismar suçuna en caydırıcı cezaların verilmesini istedi.
SAMOSD, çocuk istismarına tepki göstermek için bir araya geldi. Samsun’un İlkadım ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi’nde buluşan üyeler adına açıklama yapan SAMOSD Başkanı Anıl Ahmet Yiğit, tepki gösterdikleri çocuk istismarı olaylarını şiddetle kınadıklarını söyledi.
Çocukların bedenlerinin değil, isimlerinin bile bu tarz olaylarla geçmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Yiğit, "En son yaşanan 5 yaşındaki yavrucağımıza yapılan cinsel istismar artık bıçağı kemiğe dayamayı geçmiş, bilakis yüreklerimize saplamıştır. Tabi ki bu durum kendi kendine gelişen değil maalesef ki önce istismarcı yetiştiren bilinçsiz anne ve baba, aile ve daha sonra eğitim eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Çözüm olarak ise önce ailelere cinsel istismar eğitimleri verilmesi ve sonra çocuk yaşta ailede başlayan daha sonra okulda olmak üzere her çocuğun bu tarz durumlarla karşılaştığında ne tür savunma göstermesi gerektiğini öğretmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.
SAĞDUYU DAVETİ
İstismar mağduru ailelerin yanlarında olduklarını da kaydeden Yiğit, "Özellikle bu tarz ahlaksız olaylarda aynı safta olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanında bizler gibi otomobil seven arkadaşlarımıza da birlikte tük yürek olmaya ve artık bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu tarz suçluların cezalandırılması konusunda tüm siyasi liderlerin ve siyasetçilerin bu konuda hiçbir şey gözetmeksiniz bir ada olup, bu tarz ahlaksız eylemlerde bulunanlara toplumda örnek olması adına en caydırıcı cezaları ve yasaları çıkarmaları hususunda sağduyuya davet ediyoruz" diye konuştu.

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Samsun'da çocuk istismarına tepkiSamsun'da çocuk istismarına tepkiSamsun'da çocuk istismarına tepki

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