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  4. Samsun’da çöp konteynerlerinde bulunan parçalanmış cesetle ilgili 12 gözaltı

Samsun’da çöp konteynerlerinde bulunan parçalanmış cesetle ilgili 12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Samsun’da aynı mahallerin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak bulunan cesedin kimliği tespit edilirken, olayla ilgili düzenlenen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde önceki akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da aynı mahallerin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak bulunan cesedin kimliği tespit edilirken, olayla ilgili düzenlenen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde önceki akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunması için Samsun polisi alarma geçti. Şehirdeki bütün çöp konteynerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama başlatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri saat 21.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve ve kayıp bacaklarını buldu. Kolları ve bacakları da parçalara ayrılıp çöp poşeti içinde çöpe atılan kimliği belirsiz şahsın ceset parçaları otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturmayı yürüten Samsun Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, bizzat polisle operasyonlara katılarak olayın kısa sürede çözülmesini sağladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu önce öldürülen şahsın kimliğini tespit etti. Irak uyruklu olduğu öğrenilen, vahşice öldürülen şahsın olayıyla ilgili dün 7 kişi, bugün de bir eve düzenlenen operasyonda 5 kişi olmak üzere Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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