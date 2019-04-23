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Samsun'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Samsun'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

Hüseyin KALAY- Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, Onur Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilerle birlikte anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı daha sonra Atakum Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasının ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Erdal Aksoy, "Dünya çocukları arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek çocukların barış içerinde yaşayacakları bir dünya oluşturmasına katkıda bulunmak amacı ile çocuklarımızın burada toplaması heyecan verici. Bugün bizlere düşen görev çocuklarımıza kendilerine armağan edilen değerleri anlatarak şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarını en güzel şekilde yad etmektir" dedi.
Etkinliklerde, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Program daha sonra öğrencilerin yaptığı dans gösterileri ile sürdü. Çocukların jimnastik gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı. Anasınıfı öğrencilerinin ellerinde Türk bayraklarıyla yaptıkları gösteri de alanda bulunanlardan büyük alkış aldı. Coşkulu kutlama, Samsun Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konserinin ardından sona erdi.

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Samsun'da coşkulu 23 Nisan kutlamasıSamsun'da coşkulu 23 Nisan kutlamasıSamsun'da coşkulu 23 Nisan kutlamasıSamsun'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

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