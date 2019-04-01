Samsun'da 'cumhur ittifakı' büyükşehir ve 15 ilçeyi kazandı, 3 ilçe el değiştirdi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti büyükşehir belediyesi ve 13 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı. Millet İttifakı olarak seçime giren CHP ve İYİ Parti ise 1'er ilçede belediye kazandı.
Samsun'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti büyükşehir belediyesi ve 13 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı. Millet İttifakı olarak seçime giren CHP ile İYİ Parti ise 1'er belediyeyi kazandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li aday Mustafa Demir otururken, ikinci sırada ise Millet İttifakı'nın adayı İYİ Partili Hayati Tekin yer aldı.
3 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ
İlkadım ilçesinde İYİ Parti'li Necattin Demirtaş mevcut başkan olan AK Parti'li Erdoğan Tok'a karşı kazanarak yeni belediye başkanı seçildi. Atakum ilçesinde de değişiklik yaşandı. AK Parti'nin elinde olan Atakum ilçesini AK Parti'li Zihni Şahin'e karşı CHP'li Cemil Deveci kazandı. AK Parti'nin elinde bulunan Alaçam ilçe belediyesini ise Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren MHP'li İlyas Acar kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Samsun'da kazanan belediye başkanları işe şöyle;
AK Parti:
Büyükşehir: Mustafa Demir
Canik: İbrahim Sandıkçı
Tekkeköy: Hasan Togar
Çarşamba:Halit Doğan
Terme: Ali Kılıç
Salıpazarı:Halil Akgül
Ayvacık: Halil Kalaycı
Ladik: Nurhan Yapıcı Özel
Kavak:İbrahim Sarıcaoğlu
Havza:Sebahattin Özdemir
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis
Ondokuzmayıs: Osman Topaloğlu
Bafra: Hamit Kılıç
Yakakent: Hüseyin Kıyma
MHP
Asarcık: Şerif Kılağuz
Alaçam: İlyas Acar
CHP
Atakum: Cemil Deveci
İYİ Parti:
İlkadım: Necattin Demirtaş
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