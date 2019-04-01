HABER

Samsun'da 'cumhur ittifakı' büyükşehir ve 15 ilçeyi kazandı, 3 ilçe el değiştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 19:09 | Son Güncelleme

SAMSUN'da yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti büyükşehir belediyesi ve 13 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı.

Samsun'da 'cumhur ittifakı' büyükşehir ve 15 ilçeyi kazandı, 3 ilçe el değiştirdi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti büyükşehir belediyesi ve 13 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı. Millet İttifakı olarak seçime giren CHP ve İYİ Parti ise 1'er ilçede belediye kazandı.
Samsun'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti büyükşehir belediyesi ve 13 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı. Millet İttifakı olarak seçime giren CHP ile İYİ Parti ise 1'er belediyeyi kazandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li aday Mustafa Demir otururken, ikinci sırada ise Millet İttifakı'nın adayı İYİ Partili Hayati Tekin yer aldı.
3 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ
İlkadım ilçesinde İYİ Parti'li Necattin Demirtaş mevcut başkan olan AK Parti'li Erdoğan Tok'a karşı kazanarak yeni belediye başkanı seçildi. Atakum ilçesinde de değişiklik yaşandı. AK Parti'nin elinde olan Atakum ilçesini AK Parti'li Zihni Şahin'e karşı CHP'li Cemil Deveci kazandı. AK Parti'nin elinde bulunan Alaçam ilçe belediyesini ise Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren MHP'li İlyas Acar kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Samsun'da kazanan belediye başkanları işe şöyle;
AK Parti:
Büyükşehir: Mustafa Demir
Canik: İbrahim Sandıkçı
Tekkeköy: Hasan Togar
Çarşamba:Halit Doğan
Terme: Ali Kılıç
Salıpazarı:Halil Akgül
Ayvacık: Halil Kalaycı
Ladik: Nurhan Yapıcı Özel
Kavak:İbrahim Sarıcaoğlu
Havza:Sebahattin Özdemir
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis
Ondokuzmayıs: Osman Topaloğlu
Bafra: Hamit Kılıç
Yakakent: Hüseyin Kıyma
MHP
Asarcık: Şerif Kılağuz
Alaçam: İlyas Acar
CHP
Atakum: Cemil Deveci
İYİ Parti:
İlkadım: Necattin Demirtaş

FOTOĞRAFLI

Samsun'da 'cumhur ittifakı' büyükşehir ve 15 ilçeyi kazandı, 3 ilçe el değiştirdi

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Mehmet Özhaseki: Binlerce sandıkta çok net hatalar varMehmet Özhaseki: Binlerce sandıkta çok net hatalar var
AK Parti Şırnak'ta, ilk kez 3 ilçe belediyesini kazandıAK Parti Şırnak'ta, ilk kez 3 ilçe belediyesini kazandı

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.