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Samsun'da, 'cumhur ittifakı'nın adayı Mustafa Demir başkan oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, yerel seçimin kesin olmayan sonucuna göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Mustafa Demir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, yerel seçimin kesin olmayan sonucuna göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Mustafa Demir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

'Cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Mustafa Demir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonucuna göre, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nde 3 dönemdir AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz, başkanlık yapıyordu. Yılmaz'ın milletvekilliği adaylığı için geçen yıl görevinden istifa etmesi nedeniyle yerine bu görevi yerel seçime kadar Zihni Şahin yürüttü.

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de, Trabzon Şalpazarı'nda dünyaya geldi. Demir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu ve 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaretle uğraşan Demir, Atakum Belediyesi'nde meclis üyeliği de yaptı. 22'nci ve 23'üncü dönemde Samsun milletvekili seçilen Demir, aynı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Mustafa Demir, 60'ıncı hükümette Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlendi.

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