Samsun'da, 'cumhur ittifakı'nın adayı Mustafa Demir başkan oldu (2)

PARTİLİLERLE BULUŞTU

Samsun'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Mustafa Demir, "Bu seçimde genel seçim etkisi olarak Cumhur İttifakı’nın zafiyete uğramasını bekleyenler hüsrana uğradı" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı’nda partililerle bir araya geldi.

Partililere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Demir, "Kar demeden, soğuk demeden ve dur durak bilmeden çalışan tüm gönül erlerine teşekkür ederiz. Hayırlı bir neticeye ulaştık ve önümüzdeki 5 yıl ilçe belediye başkanlarımızla beraber artık Büyükşehir, ilçe ayrımı yok. Artık güç birliği ile birlikte vadettiğimiz projeleri, sabah namazı itibariyle mesaiye başlayıp beş yıl boyunca gece gündüz çalışarak başaracağız. Huzurlarınızda bunun sözünüzü veriyoruz. Samsun’da istihdam başta olmak üzere her alanda 7’den 70’e tüm Samsunlu kardeşlerimizin hayatına dokunan, hayatını güzelleştiren ve onları mutlu eden belediyecilik hizmetlerini sizlerle beraber sergileyeceğiz. Burada bulunduğunuz ve akın akın buraya geldiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Samsun ve Türkiye’de çok güçlü bir mesaj verdiniz. Bu seçimde genel seçim etkisi olarak Cumhur İttifakı’nın zafiyete uğramasını bekleyenler hüsrana uğradı. Onları hüsrana uğrattınız, sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.