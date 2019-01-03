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Samsun'da darp ve cinsel saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

Bir mağaza çalışanı kadını dövüp cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Samsun'da mağaza çalışanı kadını darbedip cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Kale Mahallesi Gazi Caddesi'nde bir alışveriş merkezindeki iç çamaşırı mağazasına gelen M.Ç, iş yeri çalışanı S.Ç'ye saldırdı.

S.Ç'yi darbederek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.Ç, alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerince yakalandı.

Mağazaya gelen polislerce gözaltına alınan zanlı, Gazi Polis Merkezine götürüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.Ç, "kasten yaralama" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklandı.

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