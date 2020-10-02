HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü

Samsun’da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.Olay, Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir 1.

Samsun’un Bafra ilçesinde dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertunga Ataman isimli şahıs evinin önünde dayısının oğlu Şenol Kadakal’ın silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Ertunga Ataman olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ataman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Ataman’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Şenol Kadakal olay sonrası silahıyla birlikte polise teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Rize'de şiddetli yağış! Bazı köy yolları kapandıRize'de şiddetli yağış! Bazı köy yolları kapandı
F1 yarış pilotlarının aldıkları ücretlerF1 yarış pilotlarının aldıkları ücretler
En Çok Okunan Haberler
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Rize'de şiddetli yağış! Bazı köy yolları kapandı
Rize'de şiddetli yağış! Bazı köy yolları kapandı
Alibeyköy'de Sena Koçak'a trafikte dehşeti yaşatan sanığa tahliye
Alibeyköy'de Sena Koçak'a trafikte dehşeti yaşatan sanığa tahliye
MHP'den ihraç edilmişti! Enginyurt 'Grup kuracak sayıya ulaşırız' sözüne açıklık getirdi
Enginyurt 'Grup kuracak sayıya ulaşırız' sözüne açıklık getirdi
Şanlıurfa'da su hattı kazısında bir küp sikke bulundu
Kazı yaparken bulundu! Gören telefona sarıldı
Leyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet
Leyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet
Otogarda koronavirüs paniği! Ateşi yüksek çıktı, kusmaya başladı
Otogarda koronavirüs paniği! Ateşi yüksek çıktı, kusmaya başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.