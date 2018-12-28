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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 09:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskında Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskında Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda, 2'si baba oğul olmak üzere Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltıSamsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltıSamsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltıSamsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

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