Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Iraklı zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu T.M.A.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son veda! Gözyaşları sel oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Adalet teşkilatımıza sızdılar
Öyle bir özelliği var ki gören durdurup poz veriyor
'İttifak için gizlice görüştüler' Flaş açıklama...
İran'da 39 yıl sonra bir ilk
Burası Bodrum! Hala yazı yaşıyorlar
Herkesin konuştuğu isim ortak aday mı oluyor? Flaş sözler
Fransa yalanladı, Kanada kabul etti: Kayıtları dinledik
Okuyucu Yorumları 0 yorum