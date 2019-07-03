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Samsun'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

Operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu G.N.Y.S. ile Suriye uyruklu M.A.A.A, M.A.A. ve A.A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Emniyete götürülen zanlılardan G.N.Y.S, M.A.A.A. ve A.A.A'nın işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

M.A.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Samsun terör örgütü DEAŞ

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