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Samsun'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el kondu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, savcılık talimatıyla serbest bırakılarak sınır dışı edilmelerine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şubesi

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