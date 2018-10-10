Samsun'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 4'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Irak ve Suriye'de DEAŞ'in faaliyetlerine katıldığı istihbaratı üzerine harekete geçerek, operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu M.H.A.E.S, S.H.A.A.H, A.N.S.S, Z.S.A.A. ve Suriye uyruklu A.A.O. gözaltına alındı. Baskın düzenlenen evlerde arama da yapan ekipler, bazı belge ve evrak ile dijital cihazlara da el koydu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şehit eşinden yürek yakan istek
Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi
Kızını erkeklerle ilişkiye zorlamıştı! O anne hakkında flaş gelişme
Liseli Sudenaz'ın korkunç sonu
Google en yeni telefonlarını tanıttı! Tüm dünyaya meydan okuyorlar...
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum