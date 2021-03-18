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Samsun’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

18.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışmalarda İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışmalarda İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Y.Q.M.M., G.A.S.S., A.Y.K.T. ve A.M.A.A. yapılan işlemlerin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmasına karar verilirken, söz konusu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. A.M.K.K. ve S.A.Y.Y.’nin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

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