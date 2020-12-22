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Samsun’da DEAŞ’a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı

22.12.2020 08:26 | Son Güncelleme:
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Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ şüphelilerini yakalamaya yönelik saat 06.30’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ şüphelilerini yakalamaya yönelik saat 06.30’da eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyonda Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 8 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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