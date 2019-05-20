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Samsun’da DEAŞ’tan 16 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 17 şahıstan 16’sının gözaltı süresi uzatılırken, 1 Iraklı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi’nde 2, İlkadım ilçesinin Fatih, Çiftlik, Unkapanı, Fevzi Çakmak, Liman, Zeytinlik ve Reşadiye Mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da DEAŞ’tan 16 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 17 şahıstan 16’sının gözaltı süresi uzatılırken, 1 Iraklı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi’nde 2, İlkadım ilçesinin Fatih, Çiftlik, Unkapanı, Fevzi Çakmak, Liman, Zeytinlik ve Reşadiye Mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 17 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada dijital envanterler ile cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.
TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önce 16 kişi ardından da bir kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 1 kişiyi sağlık sorunlarından dolayı yut dışına çıkış yasağı getirerek serbest bırakılırken, 16 kişinin ise gözaltı süresini uzattı. 16 Iraklı yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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