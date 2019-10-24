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Samsun’da DEAŞ’tan 3 kardeşe adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeş mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da DEAŞ’tan 3 kardeşe adli kontrol

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeş mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptıkları çalışmalarda 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu B.M., MM. ve O.M. adlı kardeşleri gözaltına aldı. Evlerde yapılan araştırmalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kardeş bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren yabancı uyruklu 3 kardeş adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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