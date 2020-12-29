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  4. Samsun’da DEAŞ’tan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Samsun’da DEAŞ’tan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

29.12.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Samsun’da DEAŞ’tan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda örgüt şüphelilerini yakalamaya yönelik 8 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda örgüt şüphelilerini yakalamaya yönelik 8 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde düzenlenen ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılan 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi.
TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları devam eden 4 Iraklı ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişi gözaltı süreleri uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Samsun’da DEAŞ’tan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

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