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Samsun’da DEAŞ’tan 5 Iraklı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şahıs adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti.

Samsun’da DEAŞ’tan 5 Iraklı adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanmış, 14 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu 5 şüpheli daha Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da DEAŞ’tan 5 Iraklı adliyede

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