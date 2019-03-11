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Samsun’da DEAŞ’tan 5 şahıs adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 10:45 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Iraklı uyruklu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Iraklı uyruklu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanmış, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 zanlı daha bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltında bulunan 9 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

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