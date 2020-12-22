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Samsun’da DEAŞ’tan gözaltı sayısı 9’a çıktı

22.12.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Samsun’da DEAŞ’tan gözaltı sayısı 9’a çıktı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 9’a çıktı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda örgüt şüphelilerini yakalamaya yönelik saat 06.30’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 9’a çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda örgüt şüphelilerini yakalamaya yönelik saat 06.30’da eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyonda Irak uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 9 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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