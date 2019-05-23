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Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan 3 kişi daha serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli daha polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi’nde 2, İlkadım ilçesinin Fatih, Çiftlik, Unkapanı, Fevzi Çakmak, Liman, Zeytinlik ve Reşadiye Mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli daha polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi’nde 2, İlkadım ilçesinin Fatih, Çiftlik, Unkapanı, Fevzi Çakmak, Liman, Zeytinlik ve Reşadiye Mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişi cuma günü Samsun Adliyesine sevk edilerek sağlık sorunlarından dolayı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuk Şubede bulunan Irak uyruklu 1 kişi dün savcıya ifade verdikten sonra, 2 kişi de polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan DEAŞ şüphelisi A.A.H.J.(24), M.A.M.M.(47) ve A.S.(32) de bugün savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki diğer DEAŞ şüphelilerinin sorgusu devam ediyor.

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