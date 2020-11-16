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Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan 8 yabancıya ek gözaltı süresi

16.11.2020 16:35 | Son Güncelleme:
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Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan 8 yabancıya ek gözaltı süresi

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişiye adliyeye sevk edilerek mahkemece ek gözaltı süresi verildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik cuma sabahı İlkadım ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişiye adliyeye sevk edilerek mahkemece ek gözaltı süresi verildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik cuma sabahı İlkadım ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanmaları devam eden yabancı uyruklu 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 8 kişi gözaltı süreleri uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü götürüldü.

Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan 8 yabancıya ek gözaltı süresi

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