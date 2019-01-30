Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu bir şahsı adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheli de savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu M.M.T.T. ve A.M.T.T.’yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.M.T.T. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, A.K.T.T. ise Samsun Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan söz konusu operasyon kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 11 şahsın da önceki gün savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılıp sınır dışı edildikleri öğrenildi.
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