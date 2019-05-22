Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 şahıs savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi’nde 2, İlkadım ilçesinin Fatih, Çiftlik, Unkapanı, Fevzi Çakmak, Liman, Zeytinlik ve Reşadiye mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişi cuma günü Samsun Adliyesine sevk edilerek sağlık sorunlarından dolayı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1’i Çocuk Şubede 16 şahsın gözaltı süresi uzatıldı. Çocuk Şubede bulunan Irak uyruklu A.H.S.A. (18), işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren A.H.S.A. serbest bırakıldı.

15 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.



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