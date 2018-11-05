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Samsun'da Demir Çağı kaya mezarı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

SAMSUN Müze Müdürlüğü’nce kentte yürütülen çalışmalar kapsamında, Salıpazarı ilçesinde kaya mezarı bulundu.

Samsun'da Demir Çağı kaya mezarı bulundu

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN Müze Müdürlüğü’nce kentte yürütülen çalışmalar kapsamında, Salıpazarı ilçesinde kaya mezarı bulundu. Tarihi yapı ile ilgili tespit ve tescil çalışması başlatıldığı bildiren yetkililer, kaya mezarının Demir Çağı’na (M.Ö. 1800 - 1200) ait olduğunu düşündüklerini belirtti.
Tarihi varlıkları ile dikkati çeken Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yeni bir kaya mezarı bulundu. Samsun Müze Müdürlüğü tarafından ilçenin Suluca Mahallesi’nde yürütülen arkeolojik kazılar esnasında bulunan kayanın bölgede şimdiye kadar keşfi yapılan 4’üncü kaya mezarı olduğu belirlendi. Yetkililer, mezarın tespit ve tescili için çalışma başlattı.
‘DEMİR ÇAĞI’NA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’
Samsun Müze Müdürlüğü’ne bağlı olarak bölgede kültür varlıklarının tespit, tescil ve tanıtımında aktif çalışan uzman Arkeolog Emine Yılmaz, “Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, yeni bir kaya mezarı tespit ettik. Son yıllarda Tunç Çağı, Demir Çağı yerleşmeleri ile dikkati çeken bölgemizdeki bu yapının Demir Çağı’na ait olduğunu düşünüyoruz. Şu anda tespit ve tescil çalışmalarımız sürüyor. İlçemizin Cevizlik Mahallesi’ndeki 1 ve Yeşilköy Mahallesi’ndeki 2 kaya mezarının ardından keşfini yaptığımız bu mezarla beraber, 4 kaya mezarımız oldu” dedi.

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Samsun'da Demir Çağı kaya mezarı bulunduSamsun'da Demir Çağı kaya mezarı bulunduSamsun'da Demir Çağı kaya mezarı bulundu

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