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Samsun'da deniz kaybolan genç, 12 gündür aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 17:20 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla birlikte açıldığı tekneden denize düşerek kaybolan Ali Korkmaz'ı (21) arama çalışmaları 12’nci gününde devam ediyor.

Samsun'da deniz kaybolan genç, 12 gündür aranıyor

Hakan AKGÜN/ TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla birlikte açıldığı tekneden denize düşerek kaybolan Ali Korkmaz'ı (21) arama çalışmaları 12’nci gününde devam ediyor.
Olay, 26 Temmuz'da, Terme ilçesi Çaltı Burnu mevkiinde meydana geldi. Babası Fatih Korkmaz (43) ve bir personelle birlikte balık tutmak için tekneyle denize açılan Ali Kormaz, iddiaya göre ayağı kabloya takılınca, denize düştü. Kıyıya 2 kilometre mesafede boğulma tehlikesi geçiren Korkmaz, babası tarafından denizden çıkarıldığı sırada yeniden suya kapılarak, gözden kayboldu. Baba, tüm çabalarına rağmen oğlunu bulamayınca, durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istedi.
Olay yerine gelen AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, Ali Korkmaz'ı bulmak için çalışma başlattı. AFAD, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve dalgıçlar yapılan aramalarda Korkmaz'a ait bir ize rastlayamadı. Korkmaz'ı arama çalışmaları 12’nci gününde de sürüyor.

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Samsun'da deniz kaybolan genç, 12 gündür aranıyorSamsun'da deniz kaybolan genç, 12 gündür aranıyor

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