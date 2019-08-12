Samsun'da denizde kaybolan genç, bulunamadı

Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde, 17 gün önce babası ile birlikte balık tutmak için açıldığı tekneden denize düşerek kaybolan Ali Korkmaz'dan (21) bir iz bulunamadı. Genci arama çalışmaları bayram sonrası yeniden başlayacak.

​Olay, 26 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında, Terme ilçesi Çaltı Burnu mevkisinde meydana geldi. Ali Korkmaz, babası Fatih Korkmaz (43) ve bir kişiyle birlikte balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Kıyıya 2 kilometre mesafede, Ali Korkmaz, iddiaya göre, ayağı kabloya takılınca, denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Korkmaz, babası tarafından denizden çıkarıldığı sırada yeniden suya düşüp, gözden kayboldu. Fatih Korkmaz, tüm çabalarına rağmen oğlunu bulamayınca, durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, Ali Korkmaz'ı bulmak için çalışma başlattı. 17 gündür arama çalışmalarına devam eden AFAD, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve dalgıçlar, Korkmaz'a ait bir ize rastlayamadı. Korkmaz'ı arama çalışmalarının kurban bayramı tatili sonrası, yeniden başlayacağı bildirildi.

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