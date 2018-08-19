Samsun'da denize giren 4 genç boğuldu

Hakan AKGÜN/19 MAYIS (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için denize giren Erkan Veral (25), kardeşi Kadir Veral (20), amcaoğlu Emrah Veral (19) ile arkadaşları Furkan Şener (18) boğularak yaşamını yitirdi. Gençlere yardım için denize giren Emrah Veral'ın babası Mehmet Veral (56) da son anda kurtarıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesinin Dereköy mevkisinde meydana geldi. Erkan Veral, kardeşi Kadir Veral, kuzeni Emrah Veral (19) ile arkadaşları Furkan Şener (18) serinlemek için denize girdi. 4 genç bir süre sonra dalgaların da etkisiyle gözden kayboldu. Bu sırada kıyıda bulunan Emrah Veral'ın babası Mehmet Veral, denize girerek oğlu, yeğenleri ve arkadaşlarını kurtarmak istedi. Ancak Mehmet Veral da dalgaların arasında kayboldu. Çevredekilerin olayı sahil güvenliğe bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda dalgıç, deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dalgıçlar ve deniz polisinin yaptığı çalışma sonucu, boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Veral son anda kurtarılırken, 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı. Mehmet Veral sudan çıkarılarak özel hastaneye kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!
Sırbistan'dan Türkiye'ye destek!
Avcılar'da vahşet!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
Okuyucu Yorumları 0 yorum