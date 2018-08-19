Samsun'da denize giren 4 kişi boğuldu

Samsun'da denize giren, üçü aynı aileden 4 kişi boğuldu, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Atakum ilçesi Dereköy mevkisinde Kadir, Emrah, Erkan ve Mehmet Veral ile Furkan Şener denize girdi.
Bu kişilerin, bir anda suda gözden kaybolmaları üzerine yakınları kurtarma ekiplerine haber verdi.
Sahil Güvenlik ve dalgıç ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 5 kişi de sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kadir, Emrah ve Erkan Veral ile Furkan Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Veral'ın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kentte havanın oldukça rüzgarlı olduğu gözlendi.
Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!
Sırbistan'dan Türkiye'ye destek!
Avcılar'da vahşet!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Endonezya 6.3 büyüklüğünde deprem!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
Okuyucu Yorumları 0 yorum