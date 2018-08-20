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Samsun'da denize giren 4 kişinin boğulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

Denizde boğulan 3'ü aynı aileden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

Samsun'da girdikleri denizde boğulan 3'ü aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Atakum ilçesi Dereköy mevkisinde dün denizde boğulan Kadir (20) ve ağabeyi Erkan Veral (25) ile kuzenleri Emrah Veral'ın (19) cenazeleri Bafra ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak mahalle camisine getirildi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba Mehmet Veral oğullarını ve yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Üç gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

18 yaşındaki Furkan Veral'ın cenazesi de Tepecik Mahallesi'ndeki evinden alınarak Kazandere Camisi'ne getirildi.

Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenlerine, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma cenaze

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