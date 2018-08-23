Samsun'da denize giren kişi boğuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren 3 kişiden biri boğuldu, 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Halil Dikbıyık (38), kardeşi Bayram Dikbıyık ve arkadaşları ile Ahubaba Mahallesi mevkisinde denize gitti.

Kendisi kıyıda bulunduğu sırada denize giren kardeşi ile 2 arkadaşının çırpındığını gören Bayram Dikbıyık, vatandaşların da yardımıyla kardeşi ve arkadaşlarını sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan muayenede Halil Dikbıyık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Boğulma tehlikesi geçiren ve Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

