HABER

Samsun'da denize giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:11 | Son Güncelleme

Samsun'da denize giren kişi boğuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, üç arkadaşıyla serinlemek için denize giren 53 yaşındaki Zeki Bostan, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının yardımıyla baygın bir şekilde bulunarak sudan çıkarılan Bostan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Bostan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeki Bostan'ın Ankara'dan esnaf arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunu geçirmek için Samsun'a geldiği öğrenildi.

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldıHaydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı
Bakan Selçuk: 289 davadan 239’u tamamlandıBakan Selçuk: 289 davadan 239’u tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atakum boğulma Samsun

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Bikinili haliyle gündeme geldi! Böyle dalga geçti

Bikinili haliyle gündeme geldi! Böyle dalga geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk: Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 239’u tamamlandı

Bakan Selçuk: 289 davadan 239’u tamamlandı

632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

Denizli'de gölde erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Böyle bulundu

Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Türkiye’de aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

Tüm Türkiye’de aranıyordu! Yakalandı

Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

Bakanlık paylaştı! Hedefler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.