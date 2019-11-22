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Samsun'da dere ıslahı çalışması sırasında 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:40 | Son Güncelleme

Atakum ilçesinde istinat duvarı çöken binayı polis tedbir amacıyla boşalttı

Samsun’un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin Afanlı Deresi'nde yürüttüğü ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bölgedeki 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Binanın otoparkında bulunan bir otomobil yamaca kaydı. Olay sırasında binada bulunanlar panik halinde evini terk etti.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri bina etrafında güvenlik koridoru oluşturdu. Bina tedbir amacıyla tamamen boşaltıldı.

Belediye ekipleri çöken istinat duvarında çalışma başlattı.

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Atakum bina çöktü Samsun

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