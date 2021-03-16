Samsun’da dış cephe yalıtım imalathanesi alev alev yandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde dış cephe yalıtım imalathanesi çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi’nde bulunan Mehmet Çobanoğlu’na ait dış cephe yalıtım imalathanesinde yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İçerisinde yalıtımda kullanılan köpüklerin bulunduğu iş yerindeki yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangının, iş yerindeki köpük kesme makinesinin aşırı ısınarak kıvılcım saçması ve çevresindeki malzemeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi. İmalathanenin yeni açıldığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

