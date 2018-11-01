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Samsun'da Doğu Yakası Operasyonu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

YILPORT Samsunspor- Kastamonuspor 1966 maçında, Doğu Tribünü'nde ev sahibi taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 6'sı çocuk, 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- YILPORT Samsunspor- Kastamonuspor 1966 maçında, Doğu Tribünü'nde ev sahibi taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 6'sı çocuk, 20 kişi adliyeye sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Lig Beyaz Grup ekipleri Yılport Samsunspor-Kastamonuspor 1966 arasında 21 Ekim Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Doğu Tribünü'nde ev sahibi takım taraftarları arasında çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis tarafından 'Doğu Yakası Operasyonu' düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6'sı çocuk, 20 şüpheli dün gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

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