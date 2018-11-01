Samsun'da 'Doğu Yakası' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

SERBEST KALDILAR

Yılport Samsunspor- Kastamonuspor 1966 maçında, Doğu Tribünü'nde, ev sahibi taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbet kaldı.

