HABER

Samsun'da 'Doğu Yakası' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

SERBEST KALDILAR Yılport Samsunspor- Kastamonuspor 1966 maçında, Doğu Tribünü'nde, ev sahibi taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SERBEST KALDILAR

Yılport Samsunspor- Kastamonuspor 1966 maçında, Doğu Tribünü'nde, ev sahibi taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbet kaldı.

PARTNERAltın orana sahip 10 ünlü isim!Altın orana sahip 10 ünlü isim!
Komutanlar Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu Komutanlar Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu 
Eski sevgilisini temizliğe gittiği evde 13 yerinden bıçaklayarak öldürdüEski sevgilisini temizliğe gittiği evde 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.