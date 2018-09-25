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Samsun'da doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesiyle ilgili tutuklu 3 kişinin, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakılmalarına karar verildi - Tutuklulardan birisi, bir başka suç nedeniyle yargılanması dolayısıyla tahliye edilmedi

Samsun'da, özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesiyle ilgili tutuklu bulunan 2 kişi serbest bırakıldı.

Atakum ilçesindeki özel hastanede görevli doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım'ı darbettikleri iddiasıyla tutuklanan Berkant S, Gürkan S. ve Süleyman Sait K'nin avukatlarının yaptıkları tahliye talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

Tahliye kararının ardından Gürkan S. ve Süleyman Sait K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Başka bir suçtan tutuklu olarak yargılanan Berkant S. ise tahliye edilmedi.

- Olay

Atakum'da 15 Haziran'da bir gece kulübünde çıkan kavga sonucu yaralananlardan bazıları bir özel hastaneye gelmiş, burada kavganın sürmesi üzerine doktor Noor ve güvenlik görevlisi Yıldırım darbedilmişti.

Kaçan zanlılar Berkant S, Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman K. gözaltına alınmıştı. Daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı tespit edilen Berkant S. mahkemece tutuklanmış, diğer zanlılar ise savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman Sait K'nin serbest bırakılmasına itiraz edilmiş, bunun üzerine Gürkan S. ile Süleyman Sait K. tutuklanmış, Yılmaz S. ise serbest bırakılmıştı.

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Atakum doktor güvenlik görevlisinin darbedilmesi Samsun

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