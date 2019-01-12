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Samsun'da doktorun darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 19:18 | Son Güncelleme

Kentteki bir hastanede görevli doktor, hasta yakını tarafından darbedildiğini iddia ederek polise başvurdu

Samsun'da bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildiğini öne sürerek polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli asistan doktor Hüseyin Tufan Yanık, bir hasta yakınının saldırısına uğradı.

Yanık, Gazi Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Polis, Yanık'ın şikayeti üzerine şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak yaptığı açıklamada, Yanık'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, üzücü hadisenin takipçisi olacaklarını ifade etti.

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doktor Samsun şiddet

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