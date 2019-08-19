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Samsun'da "drift" yapan sürücülere 15 bin 30 lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

Samsun'da "drift" yapan sürücülere 15 bin 30 lira para cezası

Samsun'da "drift" yapan 3 sürücüye 15 bin 30 lira para cezası uygulandı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İlkadım Bulvarı Eğitim Araştırma Köprüsü altı ana yola katılımda "drift" atarak trafiği tehlikeye düşüren ve sosyal paylaşım sitelerinde video görüntüleri paylaşılan 3 araç üzerinde gerekli takip ve çalışmalar yapıldı.

Araçlar ve adresleri tespit edilerek 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesince araçların her birine 5 bin 10 lira olmak üzere, toplam 15 bin 30 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Para cezası uygulanan sürücülerden birinin sürücü belgesine de 60 gün el konularak sürücü psikoteknik değerlendirme için psikiyatri uzmanına sevk edildi.

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ceza drift Samsun

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