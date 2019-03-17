HABER

Samsun'da düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 01:33 | Son Güncelleme

Samsun'da düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü

Samsun'un Asarcık ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı kavgada, damadın annesi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin düğününde, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak için müdahale eden damat Adem Demirci'yi gören anne Satı Demirci, oğlunu kavgadan ayırmak için yanına gittiği sırada bıçakla yaralandı.

Anne Demirci, haber verilmesi üzerine salona gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden otomobille kaçan şüpheli G.S, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna götürüldü.

Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!
İstanbul'da korkunç kaza! Geriye sadece ayakkabıları kaldı!İstanbul'da korkunç kaza! Geriye sadece ayakkabıları kaldı!
Kahramanmaraş’ta şebeke suyu hattı patladıKahramanmaraş’ta şebeke suyu hattı patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asarcık bıçaklı kavga düğün MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci Samsun

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Skandal ifade! Teröristi 'melek çocuk' yaptılar

Skandal ifade! Teröristi 'melek çocuk' yaptılar

Kartal'ı yine Burak uçurdu

Kartal'ı yine Burak uçurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de korkunç kaza! Geriye sadece ayakkabıları kaldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Geriye sadece ayakkabıları kaldı!

Adıyaman'da feci kaza! Otomobil bu hale geldi!

Araç bu hale geldi! Feci kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

16 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

Üzücü haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.