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Samsun'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 09:50 | Son Güncelleme

Samsun'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sarpın Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğünde tabanca ile havaya ateş açılması sonucu Hüseyin Y, Süleyman Y, Nazım C. ve S.B (8), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bafra Havaya ateş açma silahla yaralama

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