Samsun'da eğitime kar engeli

SAMSUN (AA - Samsun'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinin ardından Ayvacık ilçesinde tüm okullar, 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde de taşıma eğitim veren okullar tatil edildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği hatırlatılan açıklamada, Ayvacık ilçesinde de tüm okullarda 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçesinde ise taşıma merkezli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Açıklamada, Canik ilçesinde Gökçepınar İlk/Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlk/Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Hacı Naipli İlk/Ortaokulu, Düzardıç ve Gödekli ilkokulları, Tuzaklı İlk/Ortaokulu, Gölalan İmam Hatip Ortaokulu, Başkonak İlk/Ortaokullarının tatil edildiği, tatil edilmeyen taşıma merkezleri okullara taşıma yoluyla gelemeyen öğrencilerin ise izinli sayılacağı ifade edildi.