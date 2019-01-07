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Samsun'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:46 | Son Güncelleme

Kentteki 5 ilçenin ardından 1 ilçede tüm okullar, 4 ilçede de taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi

SAMSUN (AA - Samsun'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinin ardından Ayvacık ilçesinde tüm okullar, 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde de taşıma eğitim veren okullar tatil edildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği hatırlatılan açıklamada, Ayvacık ilçesinde de tüm okullarda 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçesinde ise taşıma merkezli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Açıklamada, Canik ilçesinde Gökçepınar İlk/Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlk/Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Hacı Naipli İlk/Ortaokulu, Düzardıç ve Gödekli ilkokulları, Tuzaklı İlk/Ortaokulu, Gölalan İmam Hatip Ortaokulu, Başkonak İlk/Ortaokullarının tatil edildiği, tatil edilmeyen taşıma merkezleri okullara taşıma yoluyla gelemeyen öğrencilerin ise izinli sayılacağı ifade edildi.

19 Mayıs ilçesinde Karagöl, Kuşkayası ve Kösedik mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, Alaçam ilçesine bağlı Kızlan İlk ve Ortaokulunun da tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca, Alaçam ilesinin Yoğun Pelit, Yukarı Koçlu, Köseköy, Gökçeağaç Oymağı, Kalukkaraçukur, Örenli, D. Deresi, Yenimahalle, Ortaköy ve Kalukdemirci mahallelerinden ilçe merkezindeki okullara taşımayla gelen öğrencilerin izinli sayılacağı, Yakakent ilçesine bağlı Karaaba İlk ve Ortaokulunda da eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

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19 mayıs Alaçam asarcık Ayvacık Canik Havza kar yağışı Kavak Ladik Samsun Vezirköprü Yakakent

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