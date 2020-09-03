HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da ele geçen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da ele geçen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Samsun’da bir araçta yapılan aramada ele geçen ve 3,5 milyon lira değerinde olduğu bildirilen 16 kilo 410 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan 2’si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arzı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada Ordu ili istikametinden Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisini alarak operasyon başlattı.

Samsun’da bir araçta yapılan aramada ele geçen ve 3,5 milyon lira değerinde olduğu bildirilen 16 kilo 410 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan 2’si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arzı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada Ordu ili istikametinden Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisini alarak operasyon başlattı. Narkotik polisi tarafından tespit edilen otomobil, Canik ilçesinde ele geçirildi. Aracın bagajında bulunan çantalar içinde yapılan aramada 16 kilo 410 gram bonzai elde edildi. Araç sürücüsü ile araçta bulunan toplam 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik polisi olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 kişiyi de Ordu’nun Ünye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2’si kadın 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri olduBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu
Bakan Hulusi Akar'dan kritik 'Doğu Akdeniz' mesajıBakan Hulusi Akar'dan kritik 'Doğu Akdeniz' mesajı
Bu çekici cool Fransızı yakından tanıyalımBu çekici cool Fransızı yakından tanıyalım
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
İlginizi Çekebilir
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama! 'Yüzde 100'e yakın atış var'
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Sözde Türkiye emiri Mahmut Özden DEAŞ’lı oldukları için kızını geri götüren babayı vurdurtmuş
Yakalandığını Soylu duyurmuştu! Şoke eden bilgiler ortaya çıktı
Bakan Hulusi Akar'dan kritik 'Doğu Akdeniz' mesajı
Bakan Hulusi Akar'dan kritik 'Doğu Akdeniz' mesajı
Düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi? İşte İçişleri Bakanlığından düğün genelgesi!
Düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi?
Bilim Kurulu üyelerinden ailelere 'balık yağı' uyarısı
Bilim Kurulu üyelerinden ailelere kritik uyarı!
Türkiye'de bir ilk! Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.