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Samsun’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

12.01.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için bu sabah il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için bu sabah il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve yapılan aramalarda, 61,76 gram bonzai, 530 adet sentetik ecza hap, 4 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet tüfek kartuşu, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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