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Samsun'da eşi ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 20:05 | Son Güncelleme

Samsun'da eşi ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu.

İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evlerinde Hasan B. (65), aralarında çıkan tartışmanın ardından engelli eşi Meryem B. (60) ile kızı Emine B'ye (35) tabancayla ateş etti.

Hasan B, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Savcının incelemesi sonrası anne ve kızının cenazeleri, otopsi için Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emine B'nin eşinden boşandığı ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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Bafra cinayet Samsun

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