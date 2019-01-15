HABER

Samsun'da eşini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:16 | Son Güncelleme

Samsun'da eşini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Hasköy Mahallesi'nde yaşayan T.Y. (22) ile eşi Ö.Y. (25) arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y, karısı Ö.Y'yi darbetti. 112 acil servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ö.Y. tedavi altına alındı.

Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Erzurum-Bingöl Karayolu'na çığ düştüErzurum-Bingöl Karayolu'na çığ düştü
Ankara - İstanbul yolu ulaşıma kapandıAnkara - İstanbul yolu ulaşıma kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp Karı-Koca Samsun

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Bolu- İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Ankara - İstanbul yolu ulaşıma kapandı

HDP: Öcalan'la yapılan görüşme iktidarın algı operasyonu

HDP'den Öcalan açıklaması

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Akgöl Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Akgöl Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.