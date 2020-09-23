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Samsun’da evde uyuşturucu ve silah ele geçti: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 10:24 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve silahla birlikte 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Ayvacık ilçesinin Çamalan Mahallesi’nde ’uyuşturucu madde yetiştirerek satış yaptığı’ bilgisini aldığı M.K.’nin evine baskın düzenledi.

Samsun’da evde uyuşturucu ve silah ele geçti: 1 gözaltı

Samsun’da narkotik polisin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve silahla birlikte 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Ayvacık ilçesinin Çamalan Mahallesi’nde ’uyuşturucu madde yetiştirerek satış yaptığı’ bilgisini aldığı M.K.’nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 301,05 gram esrar maddesi, 150 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 24 adet tüfek kartuşu, 4 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

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