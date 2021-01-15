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Samsun’da evden para ve ziynet eşyası çalan hırsız kamera kayıt cihazını da götürdü

15.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir eve giren hırsız veya hırsızlar 32 bin lira nakit para ile ziynet eşyalarını çalarken, hırsız kendisini görüntüleyen güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalıp kaçtı.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Beylerce Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir eve giren hırsız veya hırsızlar 32 bin lira nakit para ile ziynet eşyalarını çalarken, hırsız kendisini görüntüleyen güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalıp kaçtı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Beylerce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’da yaşayan N.K.’nin 3 katlı müstakil evinin birinci katına merdiven dayayarak kapı ve pencereleri kırarak içeri giren kimliği belirsiz hırsız ve hırsızlar, yatak odasında bulunan 32 bin lira nakit para ile 2 adet altın bilezik, 6 adet allın yüzük, 11 adet çeyrek altı, 2 adet tam altın, 2 adet yarım altını ile kendisini görüntüleyen evin güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldılar. Hırsızlık olayını fark eden Almanya’da bulunan ev sahibi N.K.’nin yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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