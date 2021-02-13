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Samsun’da eve kumar baskını: 7 kişi suçüstü yakalandı

13.02.2021 21:15 | Son Güncelleme:
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Samsun’da eve kumar baskını: 7 kişi suçüstü yakalandı

Samsun’da bir evde pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 6 kişi ile birlikte ev sahibi suçüstü yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da bir evde pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 6 kişi ile birlikte ev sahibi suçüstü yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenledi. Eve konulan masa ile kahvehane ortamı oluşturulup kumar oynayan Y.G., S.İ., M.İ., E.G., E.P. ve E.K. suçüstü yakalandı. Polis söz konusu yerde 11 adet üzeri yazılı yazboz kağıdı, 8 adet 52’lik kapalı iskambil kağıdı ve 3 adet 106’lık açık iskambil kağıdı ele geçirdi. Kumar oynayan 6 kişi hakkında "pandemi kurallarını ihlal etmek ve kumar oynamaktan" idari para cezası için tutanak tutulurken, ev sahibi M.Y. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ( TCK 228)" suçundan adli işlem başlatıldı.

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